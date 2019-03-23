Столичный автопарк ко ІІ Европейским играм пополнят 28 электробусов новой модификации

Уже на следующей неделе на городской маршрут их выведет троллейбусный парк номер 2. Длина этой модели почти вдвое короче, чем у обычного электробуса, но именно за счет меньшего веса экотранспорт сможет на одной зарядке преодолеть до 30 километров.