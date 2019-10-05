Столичный проспект Победителей прирастает новыми социально-значимыми объектами

Напротив стелы "Минск - город-герой" планируется возвести новое здание Национального исторического музея. Кроме того, завершается возведение гостинично-делового комплекса с теннисными кортами. Кстати, этот вид спорта будет представлен в столице более масштабно. На проспекте Победителей построят комплекс для Национальной академии тенниса, где смогут тренироваться как профи, так и новички. Центральный район Минска, где и находится проспект Победителей, отмечает юбилей - 50 лет.