Столица подводит итоги социально-экономического развития за полгода

Как рассказали сегодня в комитете экономики города, отставание в некоторых позициях демонстрирует строительная сфера. В то же время положительная динамика в экспорте товаров и услуг, а также привлечения прямых зарубежных инвестиций. За первый квартал - плюс пятьсот семьдесят восемь миллионов долларов. Отметим, среди торговых партнеров столицы - 170 стран. А экспортируются наши товары в сто двадцать государств.