II Европейские игры стартовали! На этой неделе страна погружается в атмосферу большого спортивного праздника. Накануне в столице прошла торжественная церемония открытия турнира. Яркое шоу увидели тысячи зрителей! А сегодня с самого утра на спортивные арены уже вышли атлеты из десятков стран. Между тем следят за яркими победами болельщики не только на трибунах, но и в фан-зонах. Там идут прямые трансляции.

Спортивные ритмы столицы подхватила Александра Кавелич. Более двух тысяч километров - самая длинная спортивная дистанция II Европейских игр. День за днем более месяца "Пламя мира" зажигало сердца болельщиков в разных городах. И на этой неделе, наконец, озарило столицу. Эстафету по столичным проспектам подхватывали спортсмены, артисты и даже космонавты. Каждый шаг факелоносцев приближал пламя к главной арене II Европейских игр - стадиону "Динамо". Зрителями грандиозного шоу открытия, которое готовили в течение года, стали тысячи человек.

С каждым часом ленты социальных сетей наполняются хештегами #минск2019. Своими впечатлениями, в первую очередь, делятся главные герои форума - спортсмены. Многие уже сегодня начинают свою историю ярких побед.

Между тем болельщики поддерживают атлетов не только на трибунах. Сразу три фан-зоны (рядом с "Минск-Ареной" и "Чижовка-Ареной", а также самая масштабная у Дворца спорта) подхватывают ритмы спортивного праздника. Чтобы гости не пропустили ни минуты напряженной борьбы за медали, на каждой установлено несколько экранов высокой разрешимости.

Главная фан-зона - у Дворца спорта - стала и мультикультурной площадкой. Свой национальный колорит и, конечно, спортивные успехи, продемонстрируют страны-участницы. Первой неслучайно стал Азербайджан - именно он принимал I Европейские игры 4 года тому назад. Сегодня эстафету подхватывает Великобритания. Кстати, присоединиться к II Европейских играм могут и жители регионов. В каждом областном центре также работают яркие фан-зоны.