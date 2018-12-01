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Студенты из Гомеля создали свое телевидение
Гомельские студенты создали свое телевидение - победа в международном проекте позволила приобрести дорогую технику, собрали команду креативщиков и начали съемочный процесс. И это притом, что в торгово-экономическом университете факультета журналистики нет. Сегодня в сети вещания вуза - несколько программ. В планах журналистов-любителей - пройти стажировку у профессионалов и воплотить новый телепроект. С новоиспеченными коллегами познакомилась Анна Ковалева.
На съемочной площадке хотя и дилетанты, но подход к делу серьезный. Антон - второкурсник, руководитель студсовета, в будущем - программист. Правда, сейчас практикуется не в профильной профессии, а в журналистской. В телестудии вуза он ведущий. Кстати, создали эту телестудию недавно. Начиналось все с газеты. В прошлом же году с приходом первокурсников в вуз пришли и новые инициативы: создать свой студенческий телеканал. Световое оборудование, цифровая фотокамера, профессиональная видеоаппаратура - все удалось купить благодаря участию вуза в международном проекте. Сейчас в творческой бригаде 5 человек: оператор, режиссер, ведущие и корреспонденты.
Всего в условной сети вещания - несколько программ: кроме ток-шоу, дайджесты новостей, опросы студентов. Готовят и эфирные версии университетских концертов и конкурсов. Все креативная команда постигает самостоятельно, методом проб и ошибок, хотя и признается: в будущем хотелось бы пройти стажировки на местных телеканалах.
Сейчас зрители телеканала - это все студенты вуза: программы транслируют на главные экраны по всему университету. Часть аудитории следит за тележизнью альма-матер в интернете, на официальном ютуб-канале. Конечно, для большинства телеактива создание контента - возможность заниматься творчеством, но руководство вуза видит в этом более широкие цели.
Кстати, ближайшие планы студенческого телевидения - расширить сеть вещания и освоить новые жанры. Так, через пару месяцев съемочная бригада презентует новую программу в жанре интервью, где вопросы будут задавать студенты, а вот отвечать на них, вопреки классике, будут преподаватели.
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