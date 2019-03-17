Судьба Минска, его развитие, перспективы обсудил Президент и мэр Анатолий Сивак

Александр Лукашенко высказался о необходимости ввода в эксплуатацию второй взлетно-посадочной полосы уже этой весной. Она уже практически готова: строительство завершено. Теперь аэропорт в ожидании международного сертификата.



Связать воздушную гавань со столицей должна скоростная электричка. Задача не новая. Ведь Анатолий Сивак хоть и не так давно в должности градоначальника, но многие темы, в том числе и эту, курировал еще будучи министром транспорта. Но главным вопросом разговора в понедельник во Дворце Независимости стала тема строительства и, в частности, развития городов-спутников.



По словам Президента, государство будет придерживаться взятого ранее курса: ежегодно строить в столице меньше и меньше. А потому ключевая задача - сделать жизнь за кольцевой не только доступной, но и комфортной. А это рабочие места, поликлиники, школы и детские сады. И, конечно, зона повышенного внимания - "цена квадрата". Пожалуй, главная тема, которая волнует всех, кто планирует приобретать жилье.



Говорили и о связях Минска c городами-спутниками. За это будут отвечать новые транспортные узлы с любопытным названием «сухие ноги» (это когда пассажир пересаживается с одного транспорта в другой, не выходя на улицу). В целом, главная проблема городских властей, рассказал Анатолий Сивак, это то, что микрорайоны вырастают гораздо быстрее, чем социальные объекты. Исправить ситуацию - задача номер один.