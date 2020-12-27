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"Светлые" лица протеста". Житель Могилева о протестных акциях
Новая рубрика "Светлые" лица протеста" посвящена тем, кто называл себя "невероятными" и людьми со светлыми лицами, но при этом брал деньги за участие в протестах, дрался с милицией на улицах, а приходя домой, садился в интернете, чтобы оскорбить очередную пару-тройку сторонников власти.
Мы с большим интересом хотим присмотреться к ним повнимательнее. К ним и их рассказам о себе. Это позволит пролить свет на тех, кто выходит на незаконные, обращаем на это особое внимание, незаконные протестные акции, и о тех, кто их выводит туда. Очень разные судьбы, однако есть и черта, объединяющая их всех.
Вашему вниманию предлагается рассказ от первого лица. Житель Могилева принимал непосредственное участие в протестных акциях и теперь месяцы спустя делится впечатления о том, куда его это привело.
А также рассказывает, что происходит в толпе, какая мотивация у участников протеста, какие планы на будущее после того, как переосмыслишь события августа.
Протестное движение в Могилеве пытались раскачать с весны. Митинги, одиночные акции, призывы из интернета: "выходите на улицу. Группами и поодиночке, как угодно. Только выходите".
Александр Иваньков еще один, кто соблазнился на обещания легких денег. "Выйди на улицу, помаши флагом - получи гонорар". Работы у Александра не было. Есть три судимости. Одна за минирование Могилевского райисполкома в 2015 году. Слава богу, ложное. А в 2020 в областном центре он отметился и на протестах (видео).
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