Святки в Полоцком районе

Время от звезды и до воды - так называют Святки в народе. В эти дни наши предки откладывали важные дела и веселились от души. В народной традиции самый популярный обряд - колядование. Веселые компании с Козой и Медведем и сегодня встречаются в наших деревнях. Люди ходят по домам, прославляют хозяев, поют и водят хороводы.

На Святках в Полоцком районе побываем вместе с Мариной Романовской.

Жители агрогородка Близница Полоцкого района творчески подходят к подбору костюмов и репертуара. После небольшой репетиции веселая компания отправляется колядовать. Не замерзнуть помогают песни и танцы. Особенности самых разных обрядов изучает местный коллектив "Близнянка". На Святки сельчане обязательно ходят колядовать.

Прихода колядовщиков люди всегда ждали. Считалось, что шумные гости не только несли хорошее настроение, но и отгоняли нечисть. В песнях колядовщики восхваляли хозяев, желали, чтобы год был урожайным, а семья жила в согласии.

В большой компании самые разные персонажи. Особенная роль у Козы - символа плодородия. Наши предки верили: Коза на своих рогах приносит счастье в дом. И чтобы следующий год был щедрым на хорошие события, животное обязательно одаривали.

Задабривали Козу и пирогами, и салом, и колбасами. После все угощения колядовщики делили между собой. Наши предки считали: Святки - лучшее время для гадания. Девушки хотели знать имя суженого, а хозяева - каким будет урожай. На Святки было принято откладывать все важные дела и от души веселиться.

Находили пару по душе и во время "Женитьбы Терешки". Молодежь приглашала на шуточную свадьбу мать и отца. Они исполняли роль ведущих. Молодежь играла в ручеек, поцелуй. Игра обязательно сопровождалась песнями и танцами. Кстати, многие пары, которые знакомились на Святки, после справляли настоящую свадьбу. Сценарий "Женитьбы Терешки" и сейчас знают во многих деревнях на севере страны.

Творческий коллектив "Близнянка" вдохновляет сельчан весело проводить время независимо от поры года. Артисты знают много обрядов, песен и танцев. Играть в подушечку и танцевать лявониху приглашают и взрослое поколение, и молодежь. Такие мастер-классы очень нравятся жителям городов, которые часто приезжают в Близницу за местным колоритом.