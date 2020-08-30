Телеграм-каналы пытались раскачать многотысячные трудовые коллективы белорусов

Промышленный блок, естественно, ключевой для жизни и развития любой страны. И чем лучше сработают предприятия и больше продадут, тем больше денег поступит в бюджет. А это зарплаты, пенсии, пособия. Вот такая нехитрая формула. Иной еще никто не придумал. С финансированием социальных программ сегодня проблем нет, но расслабляться нельзя.



2020-й стал для всех по-настоящему годом испытаний. Коронавирус поставил на паузу многие бизнес-контракты, просели продажи. Для нашей открытой экономики, заточенной на экспорт, это серьезный вызов. Ну а добавьте к этому непростую политическую обстановку - дестабилизировать пытаются с разных сторон - изнутри и извне.



Провокаторы и зарубежные телеграм-каналы лезли из кожи вон последние недели, чтобы раскачать многотысячные трудовые коллективы, где, как и везде, бок о бок трудятся люди порой разных взглядов. Вести диалог со всеми открыто, конструктивно, выслушивая разные позиции, готовы. Не готовы говорить на языке уличных акций, беспорядков и провокаций. И вот что по этому поводу думает наш Президент (видео).







Как было сказано профильным министром на совещании у Президента, промпредприятия работают в штатном режиме. Все конвейеры загружены, заказы выполняются вовремя. Благо, коллективный здравый смысл на заводах все-таки возобладал. Большинство прекрасно понимает: эти призывы к забастовкам и простои сродни выстрелу в ногу. Тем более сейчас, когда рынки оживают. Важно не проморгать экспортные возможности.



Из хороших новостей - поставки самосвалов в Индию, где сейчас увеличивают добычу угля, плюс еще один контракт на новую партию БелАЗов туда же. Обойдя японцев и американцев, выиграли тендер! Таких конкурентов руки чешутся расшатать - еще бы! Неплохие перспективы по поставкам просматриваются у всех флагманов - Гомсельмаша, МТЗ, МАЗа и БМЗ.







Протестные настроения, увы, одолевают не старожилов, а тех, кто не съел пуд соли, борясь на мировых рынках за свое место под солнцем. Пандемия только подтвердила: каждый в трудной ситуации сам за себя. А вот в большой политике не обходится без "доброжелателей", которые еще и не прочь приложить руку к дестабилизации обстановки.



