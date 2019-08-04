Телевизионная, политическая, экономическая и культурная жизнь! Обо всем - в "Главном эфире"

Беларусь - снова урожайная площадка договоренностей о сотрудничестве. На этот раз с Узбекистаном. I Форум регионов наших стран открыл новую страницу отношений. В "Главном эфире" расскажем об этом в подробностях.



Национальный колорит и ассортимент товаров из Азии впечатляют. Но еще больше - скорость, с которой наши страны развивают торговлю. За пару последних лет сделано больше, чем за 20 предыдущих. Если темп сохранится, товарооборот доберется и до миллиарда долларов.



Наши экономики дополняют друг друга. Узбекистан богат природными ресурсами, а Беларусь - продвинутыми технологиями. Не только Ташкент очень интересуется нашим опытом в IT. И неудивительно - программы резидентов белорусского ПВТ на каждом седьмом смартфоне в мире.



С недавних пор и в смартфоне, а вообще - вот уже четверть века говорит и показывает Белтелерадиокомпания. Здесь, на Макаенка, - главный центр управления полетами белорусского телевидения. Только сигнал мы посылаем не в космос, а вам, нашим зрителям, в каждый телевизор. Обо всем самом важном, что происходит в стране и мире, вы узнаете первыми.



Нелегко быть зеркалом происходящего, особенно в эпоху Интернета. Белтелерадиокомпания идет в ногу со временем. Видеосигнал в высоком разрешении, прямые эфиры с места событий, эксклюзивные новости и трансляции. Нашими глазами мир видит всю Беларусь. А сегодня в "Главном эфире" мы покажем вам телевидение изнутри.



Телевизионная, интернациональная, политическая, экономическая и культурная жизнь! Обо всем по порядку - прямо сейчас.



С вами Виктория Сенкевич и Максим Угляница.