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Трудовой отряд гомельских студентов отправился в Сочи
Три месяца молодые люди будут работать в крупном гостиничном комплексе. В составе сервисного студотряда - более 40 человек. На берегу Черного моря у них будет возможность не только заработать, но и хорошо отдохнуть. Этим летом Сочи станет местом главного футбольного события четырехлетия - чемпионата мира. Белорусы станут его свидетелями.
Всего в Гомельской области, по предварительным оценкам, к волне трудового семестра присоединятся около 10 000 человек. Традиционно они будут работать в строительных, сервисных, педагогических, сельскохозяйственных и волонтерских отрядах.
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