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Цены в Беларуси в рамках прогнозной годовой инфляции
О торговле внутри нашей страны. Здесь ситуация стабильна. По ассортименту преобладают отечественные продукты питания и товары. Цены - в рамках прогнозной годовой инфляции. Она за этот год не должна превысить 6%, и нет никаких предпосылок для выхода за рамки. Это на неделе подтвердило и Министерство антимонопольного регулирования и торговли, подкрепив расчеты цифрами. Индекс потребительских цен снизился до 4%. Регулятор мониторит стоимость товаров и услуг вместе с народным контролем от Федерации профсоюзов.
Сейчас в поле зрения - плата за проживание в общежитиях. Она выросла за год в некоторых регионах вплоть до 70%. Расчетные коэффициенты были за местной властью, и по разным городам оплата отличалась в разы. Сейчас единые подходы выработает МАРТ. В ближайшее время регулятор обещает огласить и итоги расследования по росту цен на мясо птицы. В июне самые крупные сельхозпроизводители одномоментно подняли стоимость без видимых на то причин.
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