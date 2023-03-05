Церковь-крепость в Мурованке хотят включить в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО - как идет реставрация

Белорусы сильны духом. Спорить тут бессмысленно, особенно когда попадаешь на сакральные территории. Истинная крепость духа, что в деревне Мурованка под Щучином, стоит уже 500 лет! В следующем году встретим юбилей. Хотя священники убеждают, что в этом храме молились уже до того, как Франциск Скорина печатал "Псалтырь".

Церковь сохранила свои намоленные стены вопреки. Незаслуженно отброшенный на задворки ТОПа самых посещаемых мест страны, храм-крепость хотят включить в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И это поддерживается на высоком государственном уровне!

Церковь в Мурованке сегодня окружена не только ветхими домами, но и строительными лесами: пришло время хирургического вмешательства в фасад святыни. Полмиллиона рублей из Фонда Президента уже освоили, но нужно больше. Важно сохранить внешний облик и радовать глаз немалого количества не захожан, а прихожан.

Лидия Заблоцкая проложила маршрут до храма, чтобы посмотреть чем сегодня дышит заслуженное мировое достояние.

Крепость духа

Подобраться к белорусскому сакральному чуду - скорее, квест. Примерно на 191-м километре трассы Минск - Гродно, после мостанадо заметить абстрактный указатель "Храм-крепость" и не запутаться в лабиринтах агрогородка Можейково. И вот посреди сельской глуши, которая иногда пульсирует проезжающими поездами, возвышается история в полтысячи лет - церковь Рождества Богородицы.

Храм необычен тем, что это православная готика, переходящая в ренессанс. Он в принципе очень мало утерял каких-то поздних элементов. Елена Счасная, научный руководитель объекта, сотрудник института "Гродногражданпроект"

Такую оборонительную мощь не спрятать даже за строительными лесами. Четверг, 10 часов утра. На службе в церкви и строители, и верующие.

Многие жители близлежащих деревень молятся тут семьями по20 лет и более.



"Вообще, беспорядок был, - рассказывает прихожанин. - Склад был тут. Всякое понаписано кругом. Нецензурное такое. Жена моя в хор ходила. И теперь ходит. Жене уже 80 лет, мне - 85".

"В свое время здесь венчались моя бабушка и дедушка, - говорит прихожанка. - Это 100 лет назад было. Такое умиротворение, такая благодать здесь".

Параллельно с молитвами и хозяйством домашним летом верующие дежурили для туристов посменно. По желанию и без доплат.

"Когда прихожане приезжали со всей округи, со всего мира, мы спрашивали: "Как вы доехали?" "Ой, - говорит, - и самолетом летели, и плыли по морю. Но мы к вам приехали, нам очень интересно посмотреть на это", - рассказывает другая прихожанка.





И сами 10 лет проводили экскурсии. Рассказывали по воспоминаниям сельчан и скрупулезно собранной информации.

"Находимся в недоумении, потому что история нашего храма хранит очень много тайн, неразгаданных загадок. Не знаем дату возвращения нашего храма. Почему-то все время склоняюсь к 10 мая 1407 году, - предполагает прихожанка. - По всей вероятности, здесь стоял такой деревянный храм, который со временем начал немножко разрушаться".

Год 1407 прихожанам не приснился. Он указан в официальных документах.

Оригинальное издание 1873 года. Литовские епархиальные ведомости, подшивка за год. И здесь статья о нашем храме. Написал ее отец Лев Савицкий, поддержав эту церковную традицию. Вот как Сынковичи, так и этот храм построен в 1407 году. Поэтому в 1907 году очень широко отпраздновали 500-летие. Иерей Евгений Коваль, клирик Покровского кафедрального собора в г. Гродно

Однако белорусские историки в свое время исследовали архивы и признали факт из ведомостей ошибкой. Официальная дата постройки церкви, что сегодня восхищает приезжих, - 1524 год. Значит, скоро встретим юбилей крепости духа, стены которой не перестраивались ни разу. Их пытался уничтожить Карл XII, природные катаклизмы, фашистская ненависть и советский атеизм… Но. Вера сильнее гнета.





Здесь есть галерея внутри стен, но они, правда, сейчас заложены после последней реставрации 1891 года. Но они есть, их никто никуда не убирал. В стенах храма расположены бойницы для ведения боя из лука, для ведения боя из арбалетов. Иерей Олег Засим, настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Мурованка

Вот и аргумент для слова "уникальная" церковь. Во времена военные несла функцию крепости.

Является таким молчаливым доказательством веры. Верности народа. Стойкости его. Потому что ведь здесь храм, он же напитал всю эту историю нашу. Иерей Евгений Коваль, клирик Покровского кафедрального собора в г. Гродно

Краткий пересказ биографии этого намоленного строения - в мини-музее из четырех витрин. Шведские ядра военных событий, рядом напрестольное Евангелие середины 19-го века. И фибулы, найденные под землей. Склеп, кстати, не "слепая легенда", а реально существующее пространство. Доступ получили и мы.





"Тоннель уходит вглубь на 10-12 метров, - рассказывает рабочий. - Рыли, там интересный потолок есть, сделанный непонятно из камней. Он уходит в дальнюю башню и поворачивает в ту сторону".

Останки здесь - не красоты ради. Их отыскали недавно, во время обследования объекта. Говорят, землю, что под ногами, копать нужно. Там можно вскрыть массу артефактов.

Кирпич старинный, видно, какого он размера огромного. Больше в полтора раза современного кирпича. Также здесь были найдены и захоронения, много-много было и черепков. Посуды всякой. Елена Счасная, научный руководитель объекта, сотрудник института "Гродногражданпроект"

Все это сегодня в руках археологов. Детали помогут собрать биографический пазл прихода.

Для туристов есть еще одна зона интересов, и скрывается она за этой дверью высотой примерно 1,60 метра. Это как раз вход в оборонительную башню.

Лестница невероятно крутая. Здесь буквально приходится взбираться руками. Температура приближается к нулю. Но что самое важное - прикасаешься к 600-летней истории. Здесь ничего не реставрировали.

Конечно, тем, кто приезжает сюда просто посмотреть на 20 минут, это кажется зрелищем очень увлекательным и интересным. А вот кто служит здесь ежедневно - видит минусы. Например, те же своды. Как видите, здесь невооруженным глазом видны трещины. И это штукатурка может в любой момент упасть на голову. И с этой проблемой нужно что-то делать.

Последний раз здесь работала команда строителей и реставраторов в 1891 году. Тогда священники писали: "Церковь простояла три века без ремонтов и потеряла свою "физиогномику". Поэтому перекладывали деревянный пол, строили притвор, сооружали колокольню в Западной башне. Сегодня же - спустя 132 года - храм сильно прохудился. Особенно во времена Советов, когда здесь было зернохранилище.

Храм не использовался. Попала влага в своды. И до сих пор штукатурка на некоторых сводах отпадает. Чтобы это отремонтировать, надо все привести в порядок, чтобы не было этих очагов. Елена Счасная, научный руководитель объекта, сотрудник института "Гродногражданпроект"

И если в 90-х митрополит Филарет даровал Мурованке медную крышу, которая спасла здание отчасти, то фасады все же стали терять лицо. Стены нуждались в дезинфекции и в хирургическом вмешательстве.

Все было замокшее, еще были вопросы с крышей. Она все напитывало влагу. То есть появился везде грибок. Это все уничтожалось, убиралось. Верхняя часть почти не держалась. Там настолько разрушенный кирпич, она уже немного была наклонена. Дмитрий Милицкий, главный инженер СМП-128

Реставрация сегодня - крайне своевременная. И первая за историю независимой Беларуси. Работы, на которые выделили полмиллиона рублей из фонда Президента, ведут с конца августа. Тут уже усилили и переложили кирпич из известкового раствора. Состав - почти как при строительстве Мирского замка.

Обыватель, посмотрев на эту башню, сказал бы, что она полностью готова. В нее когда-то бросали ядра. Это все сохранено. Заменен где-то кирпич, где-то что-то подмазано. Но именно так, чтобы была видна эта ее историческая жизнь. Дмитрий Милицкий, главный инженер СМП-128

Ожидаемо: во время реставрации вскрывались новые проблемы. И денег не хватило. Пока подрядчики работают в долг.





В декабре должны были работы завершиться, но строители все еще здесь.

Мы сделали запрос на новое финансирование. Еще работы очень много: нужно утеплить чердачное перекрытие, своды утеплить. Сергей Борисевич, директор управления капитального строительства Щучинского района

Впереди - штукатурка цокольной части. Ждут годную погоду. Шрамы грамотно "зашьют". Ведь для того, чтобы стать Всемирным наследием ЮНЕСКО, важно сохраниться по двум критериям: целостность и подлинность. И сейчас Мурованка со своими тайнами и деталями подходит под условия на все сто. Инициативу о включении в список поддержали МИД, Академия наук. Чтобы простоял еще полтысячи лет, храму-ветерану нужно помочь.

У нас нет вентиляции в храме. Это очень важно в таких храмах старых, чтобы была правильная вентиляция. Это сохранность кирпича, это сохранность внутри штукатурки. Если будут перепады внутри, будет сырость. Окна заменятся, но будут с возможностью открывания и проветривания. Елена Счасная, научный руководитель объекта, сотрудник института "Гродногражданпроект"

И если план по внешнему облику продуман реставраторами подетально, то о внутреннем убранстве разговоры пока не ведут. Здесь нет речи о благоукрашениях и росписях. Но сам приход бьет тревогу: высоко вероятный обвал "королевской лилии" - это серьезные намеки на ЧП.

"Душа болит, когда смотришь - такой храм. И настолько он требует реставрации и ремонта, - сокрушается прихожанка. - Эти трещины, эти своды высокие почерневшие, эти окна старые - все это настолько хотелось бы, чтобы Господь Бог помог нам в этом".