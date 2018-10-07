Цифры недели

Вот какие еще цифры обратили на себя внимание на этой неделе - узнаем из нашей традиционной рубрики.

31 кг. До такого веса могут потяжелеть посылки для белорусов из заграницы. А беспошлинный порог по стоимости в перспективе увеличат до 200 евро. Такими планами в проекте "Разговор у Президента" на неделе поделился министр связи. Пока международная покупка должна быть втрое легче - до 10 килограммов, а на шопинг нельзя потратить больше 22 евро. Проект указа сейчас на стадии разработки.

197 суток провел на орбите космонавт с белорусскими корнями Олег Артемьев. На днях экипаж 56-ой длительной экспедиции МКС вернулся на Землю. За приземлением спускаемого аппарата наблюдали по всему миру в прямом эфире. Для Олега Артемьева это уже второй полет. В целом на его счету теперь 366 дней проведенных на МКС, и 3 выхода в открытый космос.

13,5% Такова рентабельность деревообрабатывающей отрасли Беларуси, и это только за 8 месяцев с начала года. Модернизация предприятий этой прибыльной сферы была поручением Главы государства. Как выполняются задачи, на этой неделе мы рассказали в проекте "На контроле Президента". Для понимания вот лишь несколько цифр: за прошлый год деревообработчики удвоили экспорт на европейские рынки. А вообще впервые за 10 лет 70 процентов всего, что производится в отрасли, продается за рубеж. Значит, качество хорошее! Деревообработка дает Беларуси без малого 5 процентов ВВП.

8,35 BYN Чуть больше 8 рублей в час! Столько тратит Минск на электроснабжение всех световых фигур в городе. Зато красиво! С наступлением темноты зажигаются полтора десятка ярких украшений! Выключают конструкции в полночь. А дизайнеры продолжают креативить: к трактору, карете, футбольному мячу и другим инсталляциям скоро добавится и автомобиль МАЗ на Партизанском проспекте.

9 BYN А минимум 9 рублей придется отдать, если вы своими глазами хотите увидеть финал детского "Евровидения"! На этой неделе в продажу поступили билеты на конкурс, в первые же сутки ушла тысяча квитков. Кстати, можно стать зрителем и генеральной репетиции, стоимость - от 6 рублей. Всего в продажу поступило 22 тысячи билетов. Купить можно в том числе и через наш сайт tvr.by в разделе "Детское "Евровидение".