"Цифры недели" от Ольги Макей

12 с половиной лет

12 с половиной лет или половина срока дипотношений Минска и Москвы. Столько времени в должности посла России провел в Беларуси Александр Суриков. Такой срок можно назвать рекордным, потому дипломат был дуайеном - такой статус у того, кто дольше всех аккредитован в стране. На неделе посол встретился с Александром Лукашенко. Президент поблагодарил российского дипломата за работу в Беларуси и усилия по укреплению двусторонних отношений.

Кстати, состоялся и телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, в котором лидеры договорились о встрече с участием премьер-министров двух стран, вице-премьеров курирующих нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, а также министров финансов. Предварительная дата – 21 сентября.

11954

11 тысяч 954 туриста. Столько иностранцев посетили нашу страну ровно за 30 дней с момента установления 30-дневного безвизового режима. Причем, самый большой интерес проявили жители Германии – за месяц приехали более полутора тысяч человек. В тройке самых заинтересованных в белорусских достопримечательностях еще американцы и итальянцы. Напомним, прилететь к нам в гости на 30 дней, не тратя денег и времени на оформление визы, могут жители 80 государств.

90 космонавтов

Безвизом воспользуются и гости Космического конгресса из двух десятков стран. 90 именитых космонавтов – столько соберет масштабный форум, который откроется в Минске 10 сентября. За проведение важного события конкурировали разные государства, но выиграла это право Беларусь, которая уже давно прописалась в числе космических держав. Ждут гостей из России, США, Китая, Швеции, Австрии и других стран. В числе приглашенных - те, кто своими глазами видел Землю из космоса.

+60%

С небес на землю, а точнее - в недра! На 60% за этот год планируют нарастить объем разведки нефти в Беларуси. За 2017 год исследовано 15 тысяч погонных метров земли. Кстати, сейчас в нашей стране открыто 87 месторождений черного золота и газоконденсата. Все они расположены в пределах так называемого Припятского прогиба на юго-востоке страны. В разработке находится еще 65 месторождений.

450 тонн

450 тонн. Белорусский самосвал с такой грузоподъемностью на неделе удивил российского президента. Владимир Путин посещал угольный разрез Черниговец в Кемеровской области, где впервые лицом к лицу столкнулся с "БелАЗом" рекордного размера. "Такая громадина, как целый дом", - такова была реакция президента самой большой страны в мире. А "БелАЗ", кстати, самый большой на планете самосвал.