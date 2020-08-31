Уборочная кампания в разных уголках Беларуси в проекте "Объективно"

Трудовые будни в полях в прямом смысле проводят и наши журналисты. Стараемся ничего не упустить и о том, каким будет наш урожай, узнаем из первых уст. Причем, речь не только о культурах зерновых - на подходе и другие культуры. Арбузы, кстати, впервые в этом году начали собирать и на полях Могилевской области.



Самый большой урожай сладкой ягоды ожидают в Брестском регионе. Уборочная кампания в разных уголках страны в ярких кадрах фоторепортеров прямо сейчас в проекте "Объективно".



