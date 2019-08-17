Уборочная в Беларуси, по прогнозам, должна завершиться до конца августа

На финишной прямой сейчас сразу несколько регионов страны. К примеру, в Гомельской области в лидерах семь районов. Там аграрии собрали зерновые и зернобобовые культуры более чем на 90 % площадей. Периодически сдерживающим фактором становится дождливая погода. Но и при этом хлеборобы прилагают все усилия, чтобы в сжатые сроки завершить жатву. Комбайны находятся на низком старте. Из хозяйств, где поля уже убраны, технику перекидывают на оставшиеся участки. На подмоге и другие службы и общественные организации. Темпы приемки зерна ускорили комбинаты хлебопродуктов. Все ради общего для белорусов каравая.



Хлебная ситуация - в репортаже Анны Ковалевой. Остальное дело - за газозаправщиком. Несколько минут - и полный бак. Для этого мехдвора процедура немного новая. Ведь вместо дизеля бак заполняют природным газом. Экологично, экономично. Да и тест-драйвы на хлебных полях показывают: еще и эффективно.



Владимир Пашков в профессии 28 лет. В этом году у него юбилей - 20-я уборочная. Говорит, новый комбайн стал как раз подарком. На нем в своем хозяйстве механизатор уже финишировал. Но отдыхать некогда - теперь помогает в уборке другим. Это хозяйство для Владимира уже третье.



Газомоторная техника на белорусской жатве появилась недавно. Только в Гомельской области таких железных коней восемь. Когда погода позволяет, в поле они с утра и до захода солнца. Когда бункер полный, хлебную эстафету передают водителям грузовиков. Золотой груз белорусских полей они доставляют на комбинаты хлебопродуктов. И здесь опять на счету каждая секунда.



В целом планы по заготовке зерна в Беларуси выполнены более чем на 80 %. Сейчас главное - мобилизовать все силы и завершить уборку без потерь.



Ради этого к жатве присоединились волонтеры Красного Креста и сотрудники ГАИ. Под их контролем - здоровье и механизаторов, и железных коней. Они измеряют артериальное давление, рассказывают о правилах оказания первой помощи и следят за исправностью техники.



А чтобы техника быстро добиралась к конкретному полю, ее сопровождают экипажи ГАИ. Словом, ради общего каравая мобилизовались все службы по всей стране. До завершения страды остались считанные гектары.



Белорусские аграрии собрали около шести миллионов золотых тонн. Средняя урожайность - почти 32 центнера с гектара. А самый весомый вклад в намолот - у Минской области.



Кстати, Брестская - в лидерах по темпам уборки. В шаге от нее - Гродненский регион. Конечно, периодически темпы сбавляют из-за непогоды. Но аграрии из зон рискованного земледелия к метеосюрпризам привыкли. Оптимизма не теряют. Говорят, немного дождей погоды не сделают, а значит, план будет выполнен в срок.