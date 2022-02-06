3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
Украина головного мозга
Насколько острая фаза психического расстройства сейчас в голове Запада, можно судить по последним фактам. Идет переброска тонн вооружений в Киев, американские военные прибывают в Европу. А пропаганда давно перешла в плоскость метания вбросов и кликбейтных заголовков.
Пальму первенства по откровенной чуши инфопомойка Deutsche Welle отдала после того, как ее забанили в Беларуси и России. Тут уже идет серьезный батл на лучшую фабрику фейков. Bloomberg, CNN держит марку. Подтянулась и немецкая Tagesspiegel, где опубликовали иллюстрацию американского грузового самолета под заголовком "Россия размещает боевые самолеты на границе с Польшей". Словом, это уже не журналистика. Это просто мусор.
И хотя все стороны признают, что открытая война не нужна никому, страны Североатлантического Альянса к ней усиленно готовятся. Штаты увеличили свое присутствие в Польше, Румынии, Германии. Канада продлевает операцию в Украине. Британия продолжает поставку оружия. Чем оборачиваются империалистические запросы НАТО, расскажет Андрей Семченко.
Хотя во всем ДНР и ЛНР люди не могут быть застрахованы от артобстрелов, на линии соприкосновения живут все же самые отчаявшиеся. Те, кому попросту некуда идти, яркий пример - Лидия. Многие соседние дома оказались разрушены. Ей же повезло больше.
Источники в ДНР заявляют о переброске к линии фронта Киевом 120 тысяч человек. Ранее те же источники заявили, что Украина начала применять поставленное Западом оружие. Натовскими боеприпасами уже обстреляна одна из подстанций. Кому выгоден очередной пожар у границ России - вопрос риторический. Ради противостояния "угрозы с Востока" Североатлантический Альянс не перестает вот уже несколько недель накачивать Украину вооружением и дополнительным военным контингентом. Только за последние дни Канада доставила в Киев разведоборудование, перебросили своих солдат к восточным рубежам страны. Похожие действия ранее проворачивала Британия. Военная истерия отражается не лучшим образом и на самой "Незалежной”.
Вы знаете, я этого пика конфликта жду уже с ноября. Нам обещали, что Путин нападет до Нового года, потом нам заявили, что, видите ли, почва недостаточно промерзла для российских танков, ждут, когда реки льдом покроются. Вы представляете, танк многотонный идет по льду реки. Вообще это представить можно? На полном серьезе же повторяли западные СМИ. Сейчас пошли заявлять, что пик придется, собственно нападение, вторжение, на китайскую Олимпиаду. Так можно бесконечно придумывать поводы. Уже украинцы уговаривают, умоляют американцев прекратить эту истерику, заявляя о том, что нынешнее количество российских подразделений на территории России, которые можно каким-то боком зачислить в зоны приграничной Украине, ничем по количеству не отличаются от того, что наблюдали в начале весны прошлого года. Украина страдает от того, что в результате этой паники выводят денежные средства, капиталы, бизнес сворачивают и так далее. Т.е. если уже Украина не видит угрозы, то какие претензии вообще могут быть к России, но американцам нужно нагнетать.
Не обходится война традиционная, хотя пока и не вспыхнувшая, без противостояния информационного. Еще не успели забыть фейки CNN прошлой недели - про движение российских танков по харьковской области, коллеги из Bloomberg решили повысить градус и заявили, что вторжение России уже началось. Как и обещали в одном из 18 планах Пентагона, сразу после начала Олимпиады. Правда, потом в агентстве признали ошибку и извинились. Но очередную волну истерии уже не унять.
Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры, но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все.
Путаница происходит даже в высших эшелонах власти. Пресс-служба Белого дома заявила, что официальный Вашингтон больше не использует термин "неминуемый" относительно предположений о вторжении России - из-за неправильного посыла.
Мы прекратили использовать его, потому что оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать, что будто бы мы знаем, что президент Путин принял решение.
При этом военная риторика за океаном меньше не становится. Пентагон планомерно продолжает наращивать свой контингент в Восточной Европе. Примерно 1 700 военнослужащих разместят в Польше. Еще несколько сотен прибудут в Германию. Вашингтон называет дислоцирование лишь "символической мерой". Напор НАТО не прекращается и по линии Прибалтики. Сейчас Великобритания возглавляет дислоцированную в Эстонии международную боевую группу альянса численностью 1 200 человек, из них около 900 - британцы. На фоне продолжающегося нагнетания думающие журналисты все больше задаются вопросами, а где доказательства пресловутой агрессии. В ответ получают лишь голословные заявления.
Жаль и жителям ДНР и ЛНР. Жаль и обычным украинцам. Ведь годами США, Великобритания, Канада, Франция, страны Балтии, Польша, Румыния - в общем, члены демократического НАТО - планомерно накачивают Украину оружием. Только лучше Киеву от этого не становится.