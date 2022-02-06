Украина головного мозга

Вы знаете, я этого пика конфликта жду уже с ноября. Нам обещали, что Путин нападет до Нового года, потом нам заявили, что, видите ли, почва недостаточно промерзла для российских танков, ждут, когда реки льдом покроются. Вы представляете, танк многотонный идет по льду реки. Вообще это представить можно? На полном серьезе же повторяли западные СМИ. Сейчас пошли заявлять, что пик придется, собственно нападение, вторжение, на китайскую Олимпиаду. Так можно бесконечно придумывать поводы. Уже украинцы уговаривают, умоляют американцев прекратить эту истерику, заявляя о том, что нынешнее количество российских подразделений на территории России, которые можно каким-то боком зачислить в зоны приграничной Украине, ничем по количеству не отличаются от того, что наблюдали в начале весны прошлого года. Украина страдает от того, что в результате этой паники выводят денежные средства, капиталы, бизнес сворачивают и так далее. Т.е. если уже Украина не видит угрозы, то какие претензии вообще могут быть к России, но американцам нужно нагнетать.

Владимир Корнилов, политолог