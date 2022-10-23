Уникальный проект гандбольного клуба "Аист Китая" - кто эти ребята?

Белорусский гандбол показывает уровень доверия китайским друзьям и гостеприимно открывает двери, чтобы поделиться своими наработками.

В этом виде состязаний мы традиционно сильны, и сегодня белорусские игроки пользуются спросом в мировых топ-клубах. Что уж говорить, десяток лет назад самым дорогим гандболистом мира был наш Сергей Рутенко.

Всерьез, засучив рукава, как в Поднебесной и принято, взялись за развитие гандбола и обратились за помощью к нам. Причем взяли да и заявили базовый клуб национальной сборной в мужском чемпионате Беларуси. Название команды - "Аист Китая", что очень символично.