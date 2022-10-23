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Уникальный проект гандбольного клуба "Аист Китая" - кто эти ребята?
Белорусский гандбол показывает уровень доверия китайским друзьям и гостеприимно открывает двери, чтобы поделиться своими наработками.
В этом виде состязаний мы традиционно сильны, и сегодня белорусские игроки пользуются спросом в мировых топ-клубах. Что уж говорить, десяток лет назад самым дорогим гандболистом мира был наш Сергей Рутенко.
Всерьез, засучив рукава, как в Поднебесной и принято, взялись за развитие гандбола и обратились за помощью к нам. Причем взяли да и заявили базовый клуб национальной сборной в мужском чемпионате Беларуси. Название команды - "Аист Китая", что очень символично.
Съемочная группа "Главного эфира" раскрывает секрет необычного проекта для мирового спорта - такой пример спортивной интеграции. Насколько расправил крылья "Аист Китая"? (Подробности в видео).
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