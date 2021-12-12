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В австрийском Хохфильцене наши спортсмены написали ряд красивых историй
Белорусский биатлон нынче в мировом тренде. И вновь именно в австрийском Хохфильцене наши спортсмены написали ряд красивых историй. Одна из которых состоялась в заключительный день этапа. Анна Сола не только впервые в карьере поднялась на наивысшую ступень пьедестала, но и обе личные гонки завершила на нем - сегодня уроженка Шумилино до последних метров дистанции шла первой: ее скорость позволила допустить даже несколько ошибок на огневых рубежах. Но все же норвежка Ройселанд смогла вырвать золото. У Сола - серебро. В числе самых ярких биатлонистов и олимпийская чемпионка Динара Алимбекова, которая сражается за Большой хрустальный глобус, у нее четвертое место в гонке преследования.
Громко выступил и Антон Смольский, который взял первую за пять лет медаль в мужском белорусском биатлоне - он стал третьим в спринте. Затем капитан команды помог мужскому квартету стать шестым в эстафете. С успешным выступлением национальную команду поздравил Александр Лукашенко, отметив, что победа Анны Солы и бронзовый успех Антона Смольского - закономерный результат многолетних тренировок, упорства и целеустремленности. Отметим, что главный старт в феврале - Пекин примет зимнюю Олимпиаду.
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