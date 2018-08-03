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В Беларуси активно идет уборка зерна
На жатве в Минской области на неделе был и рекорд - первые экипажи-двухтысячники. Поздравления принимали комбайнеры агрокомбината "Снов". Несвижский район в этом году лидер уборочной в центральном регионе.
"Снов" до конца недели планирует уборку зерна завершить. В среднем за день убирают до 10 %. Теперь обработано почти 80 % полей с пшеницей, ячменем и тритикале. Но с завершением жатвы аграриев ждет подготовка полей к севу озимых.
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