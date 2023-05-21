3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
В Беларуси модернизируют 5,7 тыс. км электросетей в более чем 1,5 тыс. населенных пунктов
Общая протяженность модернизированных электрических сетей в Беларуси составит 5,7 тыс. км с охватом более 1,5 тыс. населенных пунктов. Такие цифры в интервью программе "Главный эфир" привел министр энергетики Виктор Каранкевич.
Глава ведомства отметил, чтоэнергетический потенциал энергосистемы Беларуси с учетом ввода двух энергоблоков на Белорусской атомной электростанции увеличится, и на среднесрочную перспективу будут удовлетворены все потребности страны в увеличении потребления электрической энергии. БелАЭС и белорусская энергосистема в целом нацелены в опережающем темпе удовлетворить возрастающий спрос в среднесрочной перспективе.
Смотрите все интервью ЗДЕСЬ
Говоря о готовности белорусской энергосистемы к увеличению потребления электроэнергии, Каранкевич отметил, что сейчас основная задача - это обеспечить в пятилетку 2021-2025 годов максимальную модернизацию или реконструкцию электросетевой инфраструктуры. "У нас в стране 281 тыс. км электрических сетей. Поэтапно в рамках программ, которые сформированы по модернизации сетевой инфраструктуры, основной упор делается на модернизацию электросетевой инфраструктуры в сельских населенных пунктах с целью создать условия по увеличению электропотребления населением, - подчеркнул глава Минэнерго. - Общая протяженность модернизированныхэлектрических сетей 5,7 тыс. км с охватом более 1,5 тыс. населенных пунктов".
По словам министра, также продолжается работа по модернизации и системообразующих подстанций сетей.
Это подстанции 35, 110, 330, 220 кВА, в том числе с переводом из напряжения 220 кВА на 330 кВА. На этот год уже запланировано несколько десятков проектов, которые должны быть реализованы, где будет установлено современное более мощное оборудование с большей пропускной способностью, но и с элементами цифровизации и автоматизации технологических процессов.