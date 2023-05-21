В Беларуси модернизируют 5,7 тыс. км электросетей в более чем 1,5 тыс. населенных пунктов

Это подстанции 35, 110, 330, 220 кВА, в том числе с переводом из напряжения 220 кВА на 330 кВА. На этот год уже запланировано несколько десятков проектов, которые должны быть реализованы, где будет установлено современное более мощное оборудование с большей пропускной способностью, но и с элементами цифровизации и автоматизации технологических процессов.

Виктор Каранкевич, министр энергетики