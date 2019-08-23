В Беларуси пока полностью не откажутся от бумажных журналов и дневников

Решение об использовании электронных аналогов этих документов будут принимать индивидуально в каждой школе с учетом технических возможностей и мнений родителей учеников. По словам первого заместителя министра образования, более девяноста процентов учреждений имеют широкополосный доступ в интернет. И это только начало большого процесса цифровизации обучения. Соответствующая концепция начала работать в этом году.



К 2025 году дополненная реальность и искусственный интеллект должны стать обычными инструментами учителей при проведении уроков. Внедрение цифровых технологий в образование - общее дело государства и социально ориентированного бизнеса.