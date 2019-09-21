В Беларуси проходит Европейская неделя мобильности

В этом году особое внимание к безопасности пешеходного и велосипедного движения. Тематические акции и мероприятия проходят в столице, а также в 10 городах центрального региона. Завершится Неделя мобильности экологической акцией "День без авто". В это воскресенье водители смогут бесплатно проехать на общественном транспорте. Проездным станут водительское удостоверение и техпаспорт.