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В Беларуси проходит Европейская неделя мобильности

В этом году особое внимание к безопасности пешеходного и велосипедного движения. Тематические акции и мероприятия проходят в столице, а также в 10 городах центрального региона. Завершится Неделя мобильности экологической акцией "День без авто". В это воскресенье водители смогут бесплатно проехать на общественном транспорте. Проездным станут водительское удостоверение и техпаспорт.

Кстати, в воскресенье в рамках Европейской недели мобильности на улице Октябрьской состоится масштабный праздник. Там выберут самый яркий велосипед. А затем пройдет велопробег.

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