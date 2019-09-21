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В Беларуси проходит Европейская неделя мобильности
В этом году особое внимание к безопасности пешеходного и велосипедного движения. Тематические акции и мероприятия проходят в столице, а также в 10 городах центрального региона. Завершится Неделя мобильности экологической акцией "День без авто". В это воскресенье водители смогут бесплатно проехать на общественном транспорте. Проездным станут водительское удостоверение и техпаспорт.
Кстати, в воскресенье в рамках Европейской недели мобильности на улице Октябрьской состоится масштабный праздник. Там выберут самый яркий велосипед. А затем пройдет велопробег.
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