В Беларуси проходит традиционная благотворительная акция "Наши дети"

В канун Нового года и Рождества традиционная и благотворительная акция "Наши дети" как раз призвана сделать эти дни по-настоящему волшебными. Особенно для детей, которые по разным причинам оказались в непростых жизненных ситуациях - болеют или остались без родительской любви и ласки.

Ежегодная акция "Наши дети" проходит под патронажем Президента Беларуси. Александр Лукашенко всегда лично поздравляет ребят на Президентской елке. В марафоне добрых дел также всегда активно участвуют руководители органов госуправления, местные власти, спортсмены, звезды эстрады, бизнесмены. Они посещают детские дома-интернаты, приемные семьи, детские больницы и не только вручают подарки детям, но и помогают в решении разных жизненных проблем.

Планируется, что в этом году акция охватит более 15 тысяч ребят по всей стране. А главным событием станет новогодний праздник с участием Главы государства во Дворце Республики в преддверии Нового года. На елку уже приглашены около двух тысяч детей. Надежда Сербиненко узнала, легко ли сделать маленькое чудо. 14-летний Адам готовится к важной миссии. На утреннике у него главная роль - символа наступающего года. Костюм шили специально, по особым меркам: у мальчика редкое генетическое заболевание - он родился без рук. При этом самостоятельно научился писать, рисовать, на ты с компьютером и в шашках на соревнованиях ему нет равных. В доме-интернате он звезда не только из-за главной роли, но еще и потому, что почти 3 года назад ему посчастливилось встретиться со всемирно известным писателем и оратором Ником Вуйчичем. Тогда о мальчике наперебой писали в СМИ. Но, несмотря на всеобщее внимание, Адам остается весьма скромным мальчиком. Для него важнее уделить внимание тем, кто рядом.

Эта формула из детских уст, пожалуй, выражает суть самой масштабной новогодней акции - "Наши дети". По зову сердца уже много лет подряд в детские больницы, дома-интернаты, хосписы, SOS-деревни приезжают неравнодушные люди. Это госчиновники разных рангов, артисты, спортсмены, предприниматели, банкиры. А во многих коллективах даже появилась традиция: каждый собирает для определенного ребенка рождественскую коробочку. Туда кладут игрушки, фломастеры, книги, сладости - все то, что малыша обязательно порадует.

Чудес под Новый год ждут не только дети, но и родители. Наталья Сапина - мама пятерых детей. В этом году ей вручили орден Матери. Младшей дочери уже уже в годик поставили страшный диагноз - детский церебральный паралич. Но вопреки диагнозу, благодаря помощи белорусских врачей, сейчас двухлетняя Валерия ходит, умеет считать и пойдет в обычный детский сад. Для родителей малышки это и есть маленькое чудо.

Не теряют надежду на скорейшее выздоровление и эти маленькие пациенты. Праздники они вместе с родителями, увы, проводят в больничных палатах. Для малышей, которые проходят лечение в разных клиниках, Белорусский детский фонд каждый год создает праздник. И вот уже малыш забыл о боли и больше не плачет.

А эти мальчики и девочки в забавных костюмах медведя, лисы, ежика от двух до семи лет. И все имеют нарушения слуха - от частичной потери до полной глухоты. У многих уже стоят слуховые аппараты. Но, несмотря на все трудности, маленькие воспитанники яслей-сада подготовили новогоднюю сказку. Каждый переоделся в любимого сказочного персонажа. И вместе спели песню для Деда Мороза.

Уже пятьдесят лет практически с самого основания над яслями-садом для детей с нарушениями слуха шефствует НАН Беларуси. Академики, ученые мировой величины в этом небольшом музыкальном зале не редкость.

Музыку здесь также не слышат, а чувствуют сердцем. Постановку по мотивам сказки "Снегурочка" подготовили воспитанники четырнадцатой спецшколы по слуху. Ребята с 1-го по 12-ый класс общаются с помощью жестов. На сцене выступают также на языке глухонемых. Главную роль мюзикла исполнила выпускница Лера Шершень. Девушка слабослышащая, может читать по губам и распознавать звуки. Как и ее возлюбленный - Роман. Молодой человек, чтобы поддержать Леру на выступлении, приехал специально из Могилева.

История первой любви Леры и Ромы разворачивалась на глазах Татьяны Шугай, опытного преподавателя-переводчика жестового языка.

Шеф 14-ой школы - Госком по имуществу - оказывают финансовую поддержку в течение года. Это не только сладкие подарки под елку, но и деньги на ремонт здания.

Свои мечты есть и у воспитанников 2 Могилевского спецучилища. Юноши от 14 до 18 лет в какой-то момент сбились с пути. Помимо учебы, здесь они приобретают строительные профессии. Ярким событием этого года стало поступление выпускника училища на службу в спецназ. Недавно появился и свой музыкальный ансамбль. Новогодним подарком от шефов - Министерства архитектуры и строительства - стал синтезатор.

Если обычно взрослые приезжают в гости к детям, то сейчас все происходит наоборот. Воспитанники детского дома Минска сами стали гостями на стадионе "Динамо".

Около 20 ребят из детского городка Ленинского района Минска, которые остались без попечения родителей, впервые побывали на арене. На встречу с детьми пришли знаменитые спортсмены: чемпионка І Европейских игр по борьбе Василиса Марзалюк, также футболисты столичного клуба "Динамо".

Cвои новогодние желания загадали и эти ребята. Большой праздник объединил самых маленьких воспитанников столичного детского дома номер 3. А чтобы этот дом стал еще более уютным, здесь появится новое кухонное оборудование, а еще современные компьютеры. Гостей в детдоме встретили, как полагает - музыкой и с хорошим настроением. Своим творчеством дети увлеченно делились с гостями и даже вместе закружились в праздничном хороводе.