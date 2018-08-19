3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
В Беларуси сегодня отмечают День военно-воздушных сил
26 лет назад белорусские летчики начали писать новейшую летопись. А сам день ВВС был создан шестью годами позже указом Президента. С тех пор эта дата стала точкой отсчета для всех военных летчиков Беларуси.
В этом году проведен ряд успешных учений, пилоты повышали свой уровень мастерства не только в стране, но и за ее пределами. Белорусы вошли в четверку лучших команд конкурса "Авиадартс- 2018", который проходил в рамках Международных армейских игр.
И осенью белорусские военные летчики примут участие в командно-штабных учениях Коллективных авиационных сил ОДКБ "Воздушный мост". Такие тренировки пройдут впервые и состоятся в Свердловской области.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов