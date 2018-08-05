В Беларуси убрано почти 60 % площадей

Буквально на днях самая горячая пора у аграриев - жатва-2018 - перешагнула экватор. Убрано почти 60 % площадей. Вес каравая на сегодня - три с половиной миллиона тонн. В лидеры по намолоту вышла Минская область - на ее счету около 910 тысяч тонн зерна. По темпам по-прежнему лидирует Брестский регион - здесь не освоена всего шестая часть площадей. Гродненские аграрии намолотили 734 тысячи тонн хлеба. Практически вровень идут Гомельская и Могилевская области. Вес витебского каравая 350 с половиной тысяч тонн. Средняя урожайность по стране - 28 центнеров с гектара.