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В Беларуси впервые вручили премию "Человек безбарьерной среды"

Дипломами отмечены три самых ярких участника: столичная школьница, призер международных литературных конкурсов София Ворса, главный редактор журнала "Родное слово" Зоя Подлипская и Елена Маслова - за создание первого инклюзивного хора. Эти люди своим творчеством помогают раскрывать безграничные возможности физически ограниченных людей.

Премия "Человек безбарьерной среды" станет ежегодной. Следующий раз волонтеров доброты будут определять в сферах театра, живописи, кино и фотографии.

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