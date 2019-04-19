В Беларуси завершается акция "Неделя леса"

Во время республиканской акции, которая проводится в стране уже в 12-й раз, сотрудники лесного хозяйства и волонтеры посадили 20 миллионов деревьев. Кроме этого, наведен порядок на придорожных местах отдыха. В этом году Неделя леса приурочена к Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В Толочинском лесхозе за прошедшие семь дней молодые насаждения деревьев появились на площади в 30 гектаров. С 2016 года хозяйство целиком обеспечивает себя сеянцами и саженцами, еще и зарабатывает на их экспорте. "Зеленая" тема - в репортаже Ольги Масловской.

Ранняя весна поторопила не только аграриев, но и работников лесных хозяйств. Посадка деревьев почти завершена. В Толочинском районе из 215 гектаров, запланированных под плантации елей, дубов и берез, к Неделе леса нетронутыми оставались всего 30 гектаров.

В почву попадают сеянцы ели европейской, выращенные по новой, финской, технологии. У них закрытая корневая система. Выращивают в специальных кассетах в течение двух лет. При пересадке такое дерево не повреждается, и шансы, что сеянец примется и быстро пойдет в рост, куда большие.

Чтобы дерево могло сослужить человеку хорошую службу, должно пройти восемь десятилетий. Зрелый лес заготавливают и перерабатывают в хозяйстве собственными силами. В январе открыли цех, научили людей. Андрей Полежаев попал на лесопилку из центра занятости. Каменщик по образованию, быстро освоил новый вид деятельности. На новой линии создано 16 рабочих мест, за два месяца выпустили 700 кубометров пиломатериалов, большинство отправлено на экспорт. Есть у местного лесхоза еще одна - менее привычная функция: образовательная. Ежегодно к посадке деревьев привлекают волонтеров, в школах рассказывают про бережное отношение к окружающей среде. А в прошлом году на окраине райцентра оборудовали экологическую тропу.

В прошлом году вдоль местной лыжероллерной трассы сотрудники лесхоза установили вот такие информационные аншлаги. Рассказывают они и про обитателей леса, про деревья и растения, увидеть которые можно непосредственно здесь. Для школьников проводят экскурсии, а взрослым предложат самостоятельный урок.