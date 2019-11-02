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В Беларуси завершается заготовка сахарной свеклы
Лидером по урожайности и темпам уборки сладкого корнеплода традиционно является Гродненская область. Здесь собирают свыше 500 центнеров с гектара, а собрать осталось всего около 30% от засеянных площадей. Параллельно с заготовкой идет отгрузка сахарной свеклы на перерабатывающие предприятия. Подробности у Юрия Карнеловича.
В СПК "Свислочь" сахарная свекла - культура стратегическая. Сладкий корнеплод здесь выращивают давно и успешно. Подобрали высокопроизводительные сорта, определили плодородные поля, как результат - одна из самых высоких урожайностей в стране. Строго соблюдаются все агрономические сроки, а в этом году еще и погода поспособствовала. Теплая осень только добавила свекле сахаристости, а это дополнительные средства от переработчика.
На уборке сахарной свеклы задействован только один комбайн. Этого достаточно, признаются в хозяйстве. Мощности техники позволяют без потерь выкопать корнеплод всего за несколько недель. А опытный механизатор может даже сократить эти сроки. Кстати, Дмитрий Божко за штурвалом уже седьмой сезон. Сразу после училища в СПК его позвал отец, кстати, также механизатор. Вместе работают до этого времени.
Урожай сахарной свеклы перерабатывается на Скидельском комбинате. Объемы немалые, планируют заготовить более миллиона тонн сладкого корнеплода, поэтому действуют сразу несколько приемных пунктов.
Чтобы исключить очереди при сдаче свеклы, на предприятии разработали специальный план поставки. Для каждого конкретного хозяйства установлены ежедневные нормы сдачи корнеплодов. С полей же сахарную свеклу планируют собрать до 10 ноября. Задача, признаются аграрии, разрешимая. Осталось выкопать менее 20% от всех площадей.
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