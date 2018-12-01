В Белорусском государственном университете - электронные зачетки

Изменения должны сократить бумажный документооборот. В скором времени отчеты и кураторские журналы будут вестись в электронном формате. Станет больше онлайн-пособий и дистанционных программ. Студенты смогут заниматься самообразованием и выбирать дисциплины с индивидуальными сроками изучения отдельных курсов.

