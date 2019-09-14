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В ближайшее время начнут работать два пожарных депо в Лошице и Каменной Горке

Все для безопасности горожан! В столице в ближайшее время начнут работать два пожарных депо. Одно из них в микрорайоне Лошица. А вот новейшая аварийно-спасательная часть № 23 в Каменной Горке полностью готова к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Стратегически важный для мегаполиса объект разместился по улице Каменногорской. Здесь же построили и скалодром, на котором смогут тренироваться спасатели Минска.

Кроме того, в ближайшие годы новые пожарные депо также возведут в таких столичных микрорайонах, как Красный Бор и Новинки.

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