В Борисове за плодотворную работу отметили журналистов республиканских и региональных СМИ

Сегодня в Борисове наградили победителей областного конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности МЧС. За плодотворную работу отметили журналистов республиканских и региональных СМИ. В том числе и наших коллег, корреспондентов Агентства теленовостей. Дипломом первой степени отмечена программа "Новости региона". Представителям СМИ также провели экскурсию в областном центре безопасности МЧС. Совместно с медиками и Министерством внутренних дел в центре разработан план реагирования во время чрезвычайных ситуаций.