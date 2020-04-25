В Брестской области ввели четвертый - предпоследний - класс пожароопасности

Ходить в лес запретили во всей Брестской области. В регионе ввели четвертый - предпоследний - класс пожароопасности. Основная причина возгораний - человеческий фактор.



Как следят за нарушителями и охраняют лес от пожаров - узнала Мария Тройнич. Такого местные лесники не помнят: земля настолько сухая, что больше похожа на пыль. Несмотря на весеннюю прохладу, во всей Брестской области ввели четвертый - предпоследний - класс пожароопасности. Усложняет ситуацию и ветреная погода. Момент - и огонь разносится на несколько километров. Следить за ситуацией в лесу помогает современная техника. В лесничествах Брестского района ведут видеомониторинг. Пожар камера видит на расстоянии 15 километров. Программа устанавливается на любой планшет или смартфон. Поэтому наблюдать за массивами можно с любой точки, где есть интернет



Подробнее о масштабах пожара узнать можно при помощи дрона. Он подбирается поближе, чтобы рассмотреть пожар с овсех ракурсов еще до приезда спасателей. Охраняют лес и по старинке: лесники копают земляные полосы вдоль трасс и делают ежедневные обходы. Остальным же ходить в лес строго запрещено. Во всей области.



За один день лесник объезжает и обходит 500 гектаров леса. Задача - не только увидеть и потушить пожар, но и наказать тех, кто нарушает запрет. Максимальный штраф - около 500 рублей. По словам специалистов, возгорание может произойти даже от осколка стекла, брошенного на землю.



Если пожароопасная обстановка достигнет пика - пятого класса - лесники начнут дежурить круглосуточно. Сотрудники МЧС уже перешли на усиленный вариант несения службы и работают без выходных. Спасатели ходят по паркам, населенным пунктам и объясняют: в большинстве лесных пожаров лежит человеческий фактор.



Сейчас лесам очень нужна влага. Как только в регионе пройдет хороший дождь, запреты снимут. А пока всех призывают беречь природу.



