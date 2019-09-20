В День города на свет появились 30 маленьких минчан

Девятнадцать мальчиков и одиннадцать девочек. Самое большое прибавление - в шестой городской клинической больнице. Там родились двенадцать младенцев. Сегодня представители городской власти поздравили молодых мам с радостным событием, а также вручили подарки. Всего поздравления звучали в первой, третьей, пятой и шестой городских больницах, а также в родильном доме номер два.