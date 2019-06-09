В детских лагерях дети учатся общаться и отдыхать

Подобный формат отдыха предлагают и сегодня. Живут отдыхающие в кемпинговых палатках по несколько человек. Учатся добывать огонь, играют на гитаре и даже, пусть и ненадолго, находят ту самую ноту гармонии вдали от технологий.



Помогают направить детскую энергию в правильное русло профессионалы. Каждое занятие под особым контролем.



Сперва инструктаж. Проверка снаряжения. Затем самое сложное: чтобы взобраться на высоту, требуется немало усилий. Могу сказать, что на шпагат я и в детстве-то даже не садился, а сейчас вот, как видите, почти получилось. Упражнения в веревочном парке не только на растяжку, а еще и на ловкость и выносливость, как известно, укрепляют не только тело, но и дух, помогают побороть собственные страхи.



Отдых в детских лагерях нельзя было бы назвать в полной мере разносторонним без интеллектуальных развлечений: изучения иностранных языков, методик кройки-шитья и кинопросмотров.



О друге Вертере из кинофильма "Гостья из будущего" мечтал каждый советский школьник. Нынешнее поколение грезы родителей сделало реальными. Как раз в этой секции кропотливо трудятся над роботами. Рука прогресса, можно сказать, дотянулась и до детских лагерей.

Свои двери для школьников открыли и ІТ-лагеря по всей стране.

Большой список наук здесь на выбор. Скорочтение, ментальная арифметика, благодаря которой дети в уме учатся складывать трехзначные числа, и, конечно, программирование. Курс на ІТ-державу дети активно поддерживают, по сути, и учатся, и играют.



Учат общаться в детских лагерях не только на языке программирования, но и на языке танцев.



Иностранцы тоже знают, какой он - летний отдых в Беларуси. Регулярно наши курорты посещают гости из-за рубежа. В "Зубренке", например, за все время побывали школьники из более чем 40 стран. География постоянно расширяется. Однако есть и завсегдатаи. Вот с ребятами из Сирии у белорусских школьников уже настоящая международная дружба.



Действительно часы бегут, как минуты. Поэтому на летней смене, наверное, дети учатся главному - ценить и беречь время и наслаждаться каждым моментом вместе. Ведь детство уходит быстро, а в летних лагерях оно живет всегда.

Берегите себя и своих детей. На улице, на даче, у водоема или в лесу в это время года именно дети требуют удвоенного внимания.