В Добруше осветили строительство храма в честь святого Олега Брянского

Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел посетил Добруш и освятил строительство нового храма. Церковь возведут в честь святого Олега Брянского. Ее появление сможет пополнить нужды местных православных жителей. Патриарший Экзарх всея Беларуси приехал в Добруш вместе с представителями российского духовенства. И благословили строительство, заложили в фундамент храма освещенный камень и замуровали в стене памятную грамоту.

Идея построить белорусский собор с именем русского святого родилась еще 15 лет назад. Церковь станет частью храмового комплекса. Сейчас участие в его строительстве принимают не только представители духовенства и власти, но и общественных организаций и местные жители.