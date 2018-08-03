В Дубровно появился собственный Биг-Бен

Так некоторые жители называют городские часы на башне, установленной в центральном сквере города. Интересное архитектурное решение помогли претворить в жизнь спонсоры. Новострой, несмотря на то, что появился совсем недавно, уже имеет за плечами долгую историю. Его даже считают символом Дубровно. Почему - узнаем у Ольги Масловской.

Городские часы на 13-метровой башне вскоре стали местной достопримечательностью. Стрелки не только показывают точное время, но и напоминают об истории городка.

Кстати, скромный городок в 18 веке называли не иначе, как часовой столицей Российской империи. Именно здесь князь Григорий Потемкин открыл три мануфактуры, одна из которых специализировалась на производстве карманных часов. Пригласил известного в то время мастера Петра Нарштейна. Часовому ремеслу он обучал крестьянских детей и потом нанимал их на работу.

Чтобы увидеть продукцию Дубровенской мануфактуры, надо отправиться в Санкт-Петербург. В Эрмитаже хранятся три экземпляра механизмов, собранных в белорусском городке. Интересно, но в самом Дубровно сейчас даже мастерских по ремонту часов не осталось. Ничего не поделаешь - время цифровых гаджетов. Местные жители решили башней с часами обозначить знаменитую страницу истории малой родины.

Часы произвели в Москве. Башню украшают четыре циферблата диаметром в метр. Стрелки показывают точное до миллисекунды время, ведь GPS-сигналом связаны со спутниками.

Символично, что часы установили у фонтана встреч, чтобы никто не опаздывал на свидания. Тем временем вторую жизнь приобретает еще один объект, который может многое рассказать об истории Дубровно. Силами местного льнозавода идет реконструкция одного из зданий Днепровской ткацкой мануфактуры. Здесь разместятся музейная комната и зал для торжеств.