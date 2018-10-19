Основано на реальных событиях... В Дзержинском районе масштабные учения спасателей. Полигоном для симуляции техногенной катастрофы стала крупнейшая нефтебаза нашей страны в Фаниполе.

Как остановить стихию, чтобы спасти жизнь - Ян Пашкевич. Искра, которая могла затушить не одну жизнь, - 21 год назад эта нефтебаза в Фаниполе превратилась в пожар неимоверных размеров. Уже через 18 минут после возгорания на пути пламени встал Владимир Черник - в то время начальник одела МЧС Дзержинского района. Со стихией такой силы спасатели Беларуси никогда не встречались.

Тогда взрыва огромной нефтяной бомбы пожарные не допустили - остановили пламя почти за два часа. Чудом никто не пострадал. Современное же поколение спасателей восстанавливает трагические сцены прошлого в новом сценарии учений - нефтебаза в Фаниполе на день стала большим тренировочным полигоном.

Здесь мгновенно развернули систему водоснабжения. При этом первом щитом против огня должны стать современные системы тушения пожаров - вокруг каждого резервуара есть специальный вал, преодолеть его пламя просто не сможет. Автоматизированные системы установлены и внутри нефтехранилища.

Сейчас на базе хранится почти 80 тысяч кубометров нефтепродуктов - самый большой запас в нашей стране. Симулятор катастрофы вместе со спасателями проходят и пожарные дружины предприятия.