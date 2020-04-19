В формате телеконференции лидеры ЕАЭС обсудили вызовы в условиях эпидемии COVID-19

Принципы гуманизма сейчас очень актуальны и в широком - политическом смысле. Как в новой экономической реальности работать главной интеграции Евразии? На неделе в формате телеконференции лидеры ЕАЭС обсуждали главные вызовы в условиях эпидемии COVID-19.



Инициатором разговора выступила председательствующая в объединении белорусская сторона. Да, жизнь и здоровье каждого человека во всех государствах ставится во главу угла. И, тем не менее, именно сейчас самое время направить коллективные усилия на перспективу, выработать общую экономическую стратегию противодействия.



Предложения Беларуси: жесткий контроль товаров повышенного спроса - средств индивидуальной защиты и продовольствия - должны в первую очередь обеспечивать страны объединения. Как будем жить после эпидемии? Стоит задуматься прямо сейчас - уверен белорусский лидер.



Также Александр Лукашенко пригласил лидеров стран ЕАЭС лично приехать в Минск на саммит 19 мая, заверив, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности участников.



