Впервые в Гомеле прошел географический чемпионат. Участниками стали почти сто школьников из всей области. И это притом, что мероприятие изначально было заявлено как городское. Интеллектуальные соревнования проходили в двух возрастных категориях: "Юниоры" и "Мастер". Первым испытанием стало написание эссе на географическую тему. Затем - 30 вопросов, на размышления всего 45 минут. Тематика самая разная - история, этнография, экономика разных стран. По результатам шесть самых сильных участников выступили в финальном блиц-турнире. Организатором является Гомельский университет имени Франциска Скорины при поддержке Российского центра науки и культуры и Белорусского географического общества.