В Гомеле реализуют уникальный проект

В честь авиаконструктора Павла Сухого создают необычный памятный комплекс. Его очертания уже вырисовываются возле Гомельского университета, который носит имя знаменитого изобретателя. Особенность проекта в том, что центром композиции станет настоящий самолет, созданный авиаконструктором еще при жизни. Легендарный Су-24 везли в Гомель за 350 километров в разобранном виде. Детали сложной операции знает Анна Ковалева.

Один из самых мощных фронтовых бомбардировщиков за всю историю авиаконструирования припарковался в Гомеле на одной из магистральных улиц. Вокруг него - бурные строительные работы. Так называемый Су-24 станет одним из элементов будущего памятного знака. Не менее сложный этап - установка самолета на постамент. Перед этим все нюансы подсчитаны до мелочей. Реализаторы операции - специалисты с большим опытом. На счету майора 61-й Барановичской авиабазы Андрея Минчика это тридцатая такая установка.

13-тонник, в высоту около 6 метров, в длину - 25, он приехал сюда в разобранном виде. Отдельные части собирали здесь. А чтобы поднять авиамашину на постамент, пришлось использовать два 4-тонных крана. Максимальная скорость самолета - 1700 километров в час. В разной модификации было произведено более 1400 таких машин. В Беларуси самолет сняли с вооружения 7 лет назад. Но в мире он еще продолжает выполнять боевые задачи.

Кстати, площадка будущего памятного комплекса выбрана неслучайно. Прописку самолет получит по соседству с университетом имени Павла Сухого, который и создал легендарный самолет. В вузе в честь основателя советской реактивной и сверхзвуковой авиации открыли музей. Экскурсии здесь проводят для всех первокурсников - это своеобразное посвящение. В коллекции - более ста личных предметов советского авиаконструктора.