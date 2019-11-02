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В гомельских вузах внедряют электронные студенческие билеты
В сентябре их выдали первокурсникам университета имени Франциска Скорины. И вот сейчас документ нового образца получили и студенты-медики. Карта объединяет в себе несколько функций. В первую очередь она подтверждает личность студента. Кроме того, это еще и платежная банковская карточка, и читательский билет. С программой информатизации гомельских вузов ознакомилась Анна Ковалева.
Учебный день этих студентов начинается не с кофе. А с маленькой пластиковой карточки. Без нее не попасть ни на занятия, ни в общежитие вуза. Кстати, таких турникетов в университете имени Франциска Скорины около 20-ти. И на каждый установили считыватель, а в пластиковую карточку - чип. Так, классический студенческий билет превратился в мультифункциональный документ.
Кстати, функции пропуска и студенческого удостоверения - не единственные. Пластиковая карточка - это одновременно и читательский билет в университетскую библиотеку, и международная банковская карточка, на которую начисляется стипендия. К внедрению такого документа шли целый год. Первыми обладателями стали 1200 первокурсников дневной и заочной формы обучения.
Охватывать проектом остальных будут постепенно. Электронный документ планируют ежегодно выдавать новым первокурсникам. Одновременно единственная цифровая система университета будет совершенствоваться. Опыт университета имени Франциска Скорины уже заинтересовал его коллег. Такую же IT-идею буквально через месяц внедрили и в соседнем медицинском вузе.
Только в медуниверситете студенческие мультипаспорта получили почти полтысячи первокурсников. Их карточки пока работают только как пропуск, студенческое удостоверение и банковская карточка. Функции электронного билета читателя пока нет. Но внедрить и это - планы администрации вуза.
Ближайшие планы гомельских вузов - сделать функционал пластиковых карточек более широким. К примеру, университет имени Франциска Скорины в будущем начнет сотрудничество с библиотечной системой Гомельской области. Это надо для того, чтобы студенческие мультипаспорта использовались как читательские билеты не только в университетских библиотеках, но и в общественных. В том числе и в самой крупной библиотеке региона - им. Ленина.
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