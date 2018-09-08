В Гомельской области выращивают голландский лук

В Гомельской области собирают лук. Урожай позволит и местные нужды удовлетворить, и заработать на экспорте. Анна Ковалева посетила одно из самых уникальных хозяйств региона и узнала, как на белорусском "Востоке" выращивают голландский лук.

Рассказывает Анна Ковалева.

Виталий Белко за рулем комбайна 17 лет. Все это время на полях комбината "Восток". За плечами опыт работы со свеклой и картофелем. Сейчас собирает урожай лука. Культура, говорит, некапризная, однако свои секреты в ее сборе есть.

Под лук в хозяйстве отдали 200 гектаров. Это самые большие площади в регионе, занятые этими овощами. Белорусские агрономы здесь на ты с голландскими сортами. В этом году работали с 7 видами - все протестированы в течение нескольких лет. Из уникальных для региона - "эксибишен". Этот сорт для комбината давно стал визитной карточкой. Салатный, не по правилам сладкий и не вызывает слез. Одна луковица вырастает до килограмма.

В этом году погода для лука была неблагоприятной. В борьбе с засухой местами использовали поливочные установки. Урожайность, конечно, чуть ниже, чем в прошлом году, но все же на уровне. Кстати, это хозяйство для Гомеля имеет стратегическое значение. Оно полностью удовлетворяет потребности областного центра в овощах и фруктах. И в этом году свои позиции сохранит.

Здесь умеют работать как на внутренний, так и на внешний рынки. Например, этот лук в ближайшие дни отправится в путешествие. Его ждут в России и Молдове.