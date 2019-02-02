В Гомельской областной больнице два новых отделения: хирургическое и аллергологическое. До этого они базировались в непрофильных клиниках в разных концах города, и оказать комплексную помощь больным не удавалось. Отделения, где за год смогут лечить тысячи людей, приняли первых пациентов. В планах Гомельской областной больницы - усовершенствовать и лабораторную диагностику.