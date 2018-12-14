ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

В гродненской гимназии воссоздали бюст Феликса Дзержинского

Единственный в областном центре памятник известному государственному и политическому деятелю установлен еще в 1985 году. И это первое за 33 года воссоздание. Новый облик приобрел не только бронзовый бюст, но и фасад здания. Композиция является центром ежегодных праздничных линеек. Возлагают сюда цветы гимназисты и в профессиональный праздник сотрудников Комитета государственной безопасности. Кстати, именно они и выступили главными инициаторами воссоздания.

В местном музее гимназии планируют создать специальную экспозицию, которая будет посвящена известному государственному и политическому деятелю Феликсу Дзержинскому.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все