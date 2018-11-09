В Гродненской области планируют целиком отказаться от детских интернатов

Артем Сираж к приемным родителям переехал в начале осени. Признается, волнения были, однако с первого дня многодетная семья приняла парня как родного. Новые братья и сестры быстро помогли освоиться, и сейчас даже вообразить сложно, что могло быть как-то иначе.

История этой многодетной семьи началась в 2015 году. Сергею Мерсону и Наталье Янушковской предложили взять на воспитание детей из интерната. Хозяева долго колебались. И это неудивительно, ведь на то время воспитывали только одну родную дочь. В итоге, познакомившись с приемными детишками, просто не могли отказаться. В качестве подарка от городских властей родители получили новый двухэтажный коттедж.

Сначала в этом доме семейного типа воспитывалось только пятеро детишек. Сегодня их уже восемь. Проблемы, говорят хозяева, есть, однако справляются с ними только все вместе. Для мамы Натальи главная забота - накормить своих питомцев. На кухне женщина проводит много времени.

У каждого члена большой семьи есть свои обязанности. Детей приучают к ответственности с раннего возраста. За три года, что существует дом семейного типа, хозяева обжились, организовали огород, поставили теплицу и теперь большинство продуктов выращивают на приусадебном участке.

Первый дом семейного типа появился почти в центре Гродно в 2015 году. Сегодня по соседству уже два таких здания. В перспективе планируют построить еще несколько домов. Сейчас это место называют Родительским кварталом.