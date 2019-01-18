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В Гродно организовали профилактические рейды по городским горкам, где катаются дети
"Лучше предупредить несчастный случай, чем потом сражаться с его последствиями", - решили в Гродно и организовали профилактические рейды по городским горкам, где катаются дети. Последние резонансные случаи травмирования несовершеннолетних в республике подтолкнули правоохранителей, сотрудников школ и местных администраций лично посетить места активного отдыха горожан и напомнить им правила безопасного поведения.
В импровизированном рейде побывал и наш корреспондент Юрий Корнелович. Подробный отчет - в следующем репортаже. 10-летний Андрей с друзьями на снежной горке проводит весь досуг. Находится она всего в 20 шагах от дома, поэтому сразу после школы дети с удовольствием катаются на санях и тюбингах. Сами прокладывают трассы, правда, очень крутые спуски пока обходят стороной. Ведь хорошо усвоили правила безопасного поведения.
Профилактическую работу с детьми проводят все гродненские школы. Каждому ученику учителя стараются лично объяснить, как правильно, а главное, безопасно активно отдыхать зимой.
После нескольких резонансных в стране случаев травмирования детей на горках в Гродно решили максимально защитить от опасности маленьких горожан.
Встретить сотрудников милиции вместе с представителями местных администраций сегодня можно практически на любой, даже самой небольшой горке, где катаются дети. Во время профилактического мониторинга специалисты очередной раз напоминают правила безопасного зимнего отдыха.
Выявляются также и наиболее опасные места для катания с горок. В таких случаях участки огораживаются, устанавливаются предупредительные таблички.
Проследить за всеми, признаются правоохранители, практически невозможно. Потому что в каждом микрорайоне, где есть даже небольшая снежная горка, за выходные бывают по несколько сотен человек. Поэтому задача - направить стихийный зимний отдых в безопасное русло. А для этого во всем регионе организовываются специальные игровые площадки.
Единственным официально разрешенным местом для катания на тюбингах в Гродно является парк активного отдыха "Коробчицкий Олимп". Здесь проложены специальные трассы, а за безопасностью следят профессиональные инструкторы.
С начала зимнего сезона в парке отдохнули более четырех тысяч человек. Кроме популярных резиновых тюбингов, юные горожане осваивали спуски на лыжах и сноубордах. Что касается стихийных катаний на импровизированных городских горках, то контроль за ними будет продлен до конца сезона.
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