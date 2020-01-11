В Гродно украшением рождественских праздников стала "живая" батлейка

Импровизированные ясли с фигурками новорожденного Христа и святых появились около Коложской церкви 12-го века. Особенностью миниатюры стали ее живые участники - козы и овцы. Таким способом настоятели решили напомнить верующим, что Господь родился в пещере, куда пастухи загоняли животных в ненастье. Традиция "живых" батлеек пришла к нам из Западной Европы, где на центральных площадях городов к празднику Рождества Христова организовывают небольшие загоны с животными, в окружении которых и появился на свет Спаситель. В Гродно "живую" батлейку планируют сделать традиционной. В следующем году в загоне возле Коложской церкви появятся новые домашние животные.

