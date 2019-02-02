В Калинковичах открыли современную теплоэлектроцентраль

Каким образом, узнала Анна Ковалева. Немецкое и литовское оборудование, автоматизированное управление и железная система пожарной безопасности. Теплоэлектроцентраль, построенная в Калинковичах по европейскому образцу, приблизила небольшой населенный пункт к областным центрам и открыла новую страницу в энергетике города. Новая теплоэлектроцентраль заменила все устаревшие котельные в этой местности. При этом теплом и электричеством 40-тысячный город она сможет обеспечивать почти на 60 %.

На столько же новая ТЭЦ позволит отказаться от природного газа. Вместо него - древесная щепа. Она примерно в 4 раза дешевле газа. На разнице в ценах можно будет ежегодно экономить до трех миллионов рублей. При этом проблем с недостатком отходов деревообработки нет. Кроме финансовой выгоды в плюсе и уровень экологической безопасности.

Пусконаладочные работы на сегодня уже завершены, потому пик рождественских морозов город встретил во всеоружии. Кстати, объект возвели с нуля за полтора года. Это обошлось в 14 миллионов долларов. Строительство профинансировал Всемирный банк. Часть средств израсходовано из областного бюджета. И не только в Калинковичах, но и в масштабах страны вообще. Проекты по замещению природного газа местными видами топлива последние годы реализуются очень активно. Цель - отойти от газа для отопительных нужд и тем самым снизить валютные расходы. Один из республиканских проектов - это "Использование древесной биомассы для централизированного теплоснабжения". Так строятся и мини-ТЭЦ, и современные котельные. К примеру, только в юго-восточном регионе красные ленточки на новых объектах уже перерезали в деревне Зябровка и агрогородке Заречье. Всего в стране по этому проекту возвели уже 10 таких объектов, в процессе - строительство трех, в планах - еще семи.